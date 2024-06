Résultat des législatives à Ria-Sirach : l'élection 2024 en direct

11:02 - Ria-Sirach : démographie et socio-économie impactent les législatives

La composition démographique et la situation socio-économique de Ria-Sirach déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 102 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 20,14%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (34,52%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 551 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,00%) et le nombre de résidences HLM (2,4% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 14,89%, comme à Ria-Sirach, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.