Résultat des législatives à Riorges : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Riorges ? Une autre incertitude qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,71% des voix dans la localité. Une somme à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (17,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,25% pour Yannick Jadot, 2,81% pour Fabien Roussel et 2,5% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann a plus récemment glané 13,77% à Riorges le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 24% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (6,73%), de Marie Toussaint (3,76%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,85%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 12 points à Riorges Difficile de trouver un sens à cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse dépasser les 26% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du Rassemblement national à Riorges Le résultat de ce 30 juin au soir fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Riorges, à 35,84%. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 15,15% et Raphaël Glucksmann à 13,77%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Riorges au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Riorges avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,72%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 31,11% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,04% et 7,46% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 40,71% contre 59,29%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives 2022 à Riorges Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Riorges, grattant 18,23% des voix sur place, contre 27,58% pour Nathalie Sarles (Ensemble ! - Majorité présidentielle). La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) pour la première position localement.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Riorges Comment la population de Riorges peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,52%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 158 €/an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 131 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,73%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,04%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Riorges mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,2% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Riorges À Riorges, l'un des facteurs importants des législatives 2024 sera sans nul doute le niveau de participation. Le désir de changement des habitants est de nature à impacter la participation à Riorges. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 77,6% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 79,03% au premier tour, soit 6 281 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,68% au premier tour et seulement 45,02% au second tour. Quel député remplacera Antoine Vermorel-Marques dans la 5ème circonscription de la Loire ?