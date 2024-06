En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Rivière-Salée convoité Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 15,63% à Rivière-Salée. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 40% sur place. La Nupes était absente par ailleurs aux législatives 2022 à Rivière-Salée. Le binôme Régionaliste était en tête au premier tour, avec 66,99% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est Jean-Philippe Nilor (Régionaliste ) qui l'emportait.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Rivière-Salée avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les intentions de vote prévoient un Rassemblement national à 33% des voix dans le pays ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que sa marque de 2022. Théoriquement, cette dynamique doit l'amener à 17% à Rivière-Salée, soit quinze points de plus également que ses 2,67% de 2022 dans la commune. Mais Rivière-Salée n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a grappillé ici que 2 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:31 - Rivière-Salée à contre-courant lors des européennes 2024 Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent, même s'il y a des exceptions... Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella a vécu une petite déculottée en effet aux élections européennes dans la commune. Il s'est classé troisième, avec 16,02%, contre Manon Aubry avec 20,47% et Valérie Hayer avec 18,4%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Rivière-Salée lors de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est sans doute la référence pour juger une tendance politique locale. Elément saillant : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Rivière-Salée que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle, puisqu'elle avait rassemblé 12,2% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 55,92%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 14,99% et Marine Le Pen avec 12,2%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 62,68% contre 37,32%).

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Rivière-Salée ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Rivière-Salée il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 2,67% au premier tour, contre 66,99% pour Jean-Philippe Nilor (Régionaliste), Rivière-Salée faisant partie de la 4ème circonscription de la Martinique. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Rivière-Salée : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et la situation socio-économique de Rivière-Salée déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans l'agglomération, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,0% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 141 € par an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (10,07%) et le nombre de résidences HLM (22,07% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Rivière-Salée mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,79% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est l'heure de voter à Rivière-Salée : les législatives débutent L'une des clés des législatives 2024 sera immanquablement l'abstention à Rivière-Salée (97215). La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles est de nature à impacter la stratégie de vote des électeurs de Rivière-Salée. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 44,08% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient participé au vote, contre un taux de participation de 40,76% au premier tour, ce qui représentait 4 174 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 19,94% au premier tour et seulement 23,57% au second tour. Quel député succédera à Jean-Philippe Nilor dans la 4ème circonscription de la Martinique ?