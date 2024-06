Résultat des législatives à Roanne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont trancher les supporters de Glucksmann à Roanne ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste un mystère. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 12,88% à Roanne début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 27% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,63%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,34%) et enfin de Léon Deffontaine (3,15%). Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Roanne, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 24,12% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Une évolution notable de l'extrême droite à Roanne en 5 ans Que tirer des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 20% à Roanne ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Roanne au début du mois Le résultat de ce dimanche 30 juin fera probablement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 3320 électeurs de Roanne se sont en effet tournés vers la liste RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, a attiré 34,19% des voix contre Valérie Hayer à 14,21% et Raphaël Glucksmann à 12,88%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Roanne lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection suprême. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Roanne lors du premier tour de la présidentielle avec 29,32%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,24%. Roanne n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 21,61% et 7,6% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,73% contre 60,27%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Roanne ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent clé au moment de l'élection du jour. Lors des élections législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Roanne, récoltant 15,96% des voix sur place, contre 24,12% pour Ismaël Stevenson (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains (58,96% contre 41,04% pour le RN). C'est en revanche Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Élections à Roanne : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Roanne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la ville, 14,13% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 12,52% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2010,01 €/mois peut être révélateur de difficultés économiques locales. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,73% et d'une population immigrée de 12,74% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Roanne mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,52% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Elections législatives précédentes à Roanne : l'impact de l'abstention L'analyse des résultats des précédents scrutins électoraux permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Début juin, durant les européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 47,44% des électeurs de Roanne. L'abstention était de 51,57% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,91% au premier tour et seulement 58,74% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,61% des électeurs de la ville. L'abstention était de 29,04% au second tour.