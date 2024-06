En direct

19:49 - À Roissy-en-France, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie L'autre interrogation de ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 7,2% à Roissy-en-France il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 12,56% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,45% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,76% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 23% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Roissy-en-France, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 21,65% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Roissy-en-France Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Roissy-en-France entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 40% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration du RN à Roissy-en-France Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 44,72% des suffrages sont en effet tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Roissy-en-France, face à Manon Aubry à 12,56% et Valérie Hayer à 9,95%. Le mouvement eurosceptique cumulait ainsi pas moins de 292 votants de Roissy-en-France.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Roissy-en-France au premier tour de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. La communauté des électeurs de Roissy-en-France s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La numéro 1 du RN terminait avec 29,99% au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 23,97% et 22,88% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,2% des suffrages. Marine Le Pen l'avait aussi emporté au deuxième tour avec 52,24%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Roissy-en-France Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le Rassemblement national se hissait en première position à Roissy-en-France au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Jean-Baptiste Marly au sommet au premier tour, avec 28,76% dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription du Val-d'Oise. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 63,11%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,89%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Roissy-en-France Dans la commune de Roissy-en-France, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,5% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux directives sur le travail. Avec 59,07% de population active et une densité de population de 204 hab/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (73,33%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 620 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,10% et d'une population immigrée de 16,15% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Roissy-en-France mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 23,11% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Roissy-en-France : retour sur l'abstention aux dernières législatives Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Roissy-en-France, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 60,13% au premier tour et seulement 61,03% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 537 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 27,46% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 31,21% au second tour.