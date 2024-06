Résultat des législatives à Romilly-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Romilly-sur-Seine à la loupe L'autre interrogation qui accompagne ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 7,27% à Romilly-sur-Seine pour ce tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Romilly-sur-Seine, le binôme Nupes avait par ailleurs glané également 29,36% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,42% pour Yannick Jadot, 4,63% pour Fabien Roussel et 0,86% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Avantage RN à Romilly-sur-Seine pour les législatives 2024 Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN est déjà puissante à Romilly-sur-Seine entre le score de Jordan Bardella en 2019 (34,57%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (40,52%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport à la précédente élection des députés en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Romilly-sur-Seine au début du mois ? Les résultats de ces législatives vont peut-être s'accorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Romilly-sur-Seine, avec 40,52% des votes exprimés, soit 1421 voix, devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 15,4%, qui avait elle-même devancé Valérie Hayer avec 10,55%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Romilly-sur-Seine au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. La commune de Romilly-sur-Seine avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel 2022 puisque la figure du Rassemblement national prenait les devants avec 30,12% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 25,56% et 20,62% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,81% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, Marine Le Pen surclassait aussi Macron avec 52,73%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Les législatives avaient offert un très gros résultat pour le Rassemblement national à Romilly-sur-Seine. On retrouvait en effet Angélique Ranc devant ses concurrents au premier tour, avec 29,42% dans la cité, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Aube. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 56,73%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,27%.

11:02 - Élections à Romilly-sur-Seine : l'impact des caractéristiques démographiques A la mi-journée des législatives, Romilly-sur-Seine regorge de diversité et d'activités. Avec ses 14 766 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 783 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 20,65% des résidents sont des enfants, et 9,11% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 1 850 résidents étrangers, représentant 12,65% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 383 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 26,12%, révélant une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Romilly-sur-Seine affirme l'attachement des habitants aux ambitions de la France.

09:32 - C'est le moment de voter à Romilly-sur-Seine pour les législatives L'un des critères principaux de ces législatives 2024 sera immanquablement le taux de participation à Romilly-sur-Seine. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 65,72% au sein de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 67,76% au premier tour, soit 5 581 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,78% au premier tour. Au second tour, 38,02% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Romilly-sur-Seine ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français combinée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine, pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des habitants de Romilly-sur-Seine.