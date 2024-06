Résultat des législatives à Ronchin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se porter les voix de la Nupes à Ronchin ? L'autre source de doute qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Ronchin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 40,29% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 14,99% à Ronchin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 42% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (19,87%), de l'EELV Marie Toussaint (7,94%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,83%).

18:42 - À Ronchin, un Rassemblement national favori ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les enquêtes d'opinion annoncent un Rassemblement national à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit quinze points au-dessus de son résultat de 2022. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'approcher de 33% à Ronchin, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. Ce qui devrait relativiser les prévisions les plus expéditives.

15:31 - Une avance du RN à Ronchin le 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être concorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Ronchin, à 24,74%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Manon Aubry à 19,87% et Raphaël Glucksmann à 14,99%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Ronchin ? Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 31,48% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 27,13%. Celle qui fut finaliste à deux reprises à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 19,8% des votes. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui s'imposera avec 66,33% contre 33,67% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Ronchin ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera un enjeu clé localement pour ces législatives 2024. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Ronchin il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 18,27% au premier tour, contre 40,29% pour Ugo Bernalicis (Nupes), Ronchin étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Nord. Au second round, c'est encore Ugo Bernalicis qui va cumuler le plus de suffrages, avec 57,26% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Ronchin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Ronchin émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 19 437 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 963 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (74,77%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 1 152 résidents étrangers, représentant 6,08% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2311,62 euros/mois, la ville aspire à un avenir prospère. À Ronchin, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Ronchin : facteurs et implications Ce 30 juin, lors des élections législatives à Ronchin, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,11% au premier tour. Au second tour, 45,31% des votants se sont déplacés. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,99% au sein de la commune. La participation était de 73,64% au premier tour, ce qui représentait 9 020 personnes. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des foyers français, cumulée avec les inquiétudes dues au conflit militaire israélo-palestinien, seraient par exemple en mesure d'impacter la participation à Ronchin.