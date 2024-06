Résultat des législatives à Rontalon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un 28,92% dans la moyenne nationale pour Bardella à Rontalon aux européennes Le résultat des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, finissait en tête des européennes à Rontalon. Le bulletin a enregistré 28,92% des suffrages, contre Valérie Hayer à 12,48% et Raphaël Glucksmann à 11,72%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Rontalon lors de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est probablement la principale clé pour juger une préférence politique locale. L'élection suprême s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Rontalon. Marine Le Pen rassemblait 25,78% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,64% et 17,09% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec seulement 6,84% des voix. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,76% contre 55,24%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche à Rontalon en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,12% au premier tour, contre 27,08% pour Jean-Luc Fugit (La République en Marche), Rontalon étant partie intégrante de la 11ème circonscription du Rhône. Sur la commune de Rontalon, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera préférée lors du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

11:02 - Les données démographiques de Rontalon révèlent les tendances électorales Dans les rues de Rontalon, le scrutin est en cours. Avec ses 14,54% d'agriculteurs pour 1 164 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 88 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,07%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,32% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,59% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1215,97 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Rontalon, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Rontalon L'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera indéniablement l'ampleur de l'abstention à Rontalon. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,92% au premier tour et seulement 49,32% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,27% dans la ville, à comparer avec une abstention de 17,69% au premier tour. L'inflation dans le pays serait susceptible de ramener les électeurs de Rontalon dans les isoloirs.