En direct

19:50 - À Roquettes, que vont décider les électeurs de l'ancienne Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est courageux. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Roquettes, le binôme Nupes avait en effet glané 28,34% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 20,02% à Roquettes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (8,51%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (4,4%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,25%) le 9 juin. Soit un cumul de 34% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Roquettes pour les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on extrapole la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN a toutes les chances de se situer pas loin des 30% à Roquettes. Une estimation qui concorde avec les points également gagnés par la formation politique dans la ville en 5 ans, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Roquettes il y a trois semaines Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble donc aussi indispensable au moment du scrutin de ce 30 juin. 29,23% des suffrages sont en effet tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Roquettes, contre Raphaël Glucksmann à 20,02% et Valérie Hayer à 14,31%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi 625 électeurs de Roquettes.

14:32 - Roquettes avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est probablement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Roquettes avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,94%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 27,46% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 21,54% et 6,93% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 40,18% contre 59,82%.

12:32 - Quel résultat à Roquettes pour le bloc présidentiel ce dimanche ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très commenté pour cette élection, à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Roquettes il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 20,91% au premier tour, contre 30,27% pour Sandrine Mörch (LREM), Roquettes étant partie intégrante de la 9ème circonscription de la Haute-Garonne. Sur la commune de Roquettes, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Sandrine Mörch dans la localité.

11:02 - Roquettes : quand les données démographiques façonnent les urnes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Roquettes révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,48% et une densité de population de 1242 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 724 euros/an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 920 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,64%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Roquettes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,79% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Roquettes : la participation en question À Roquettes (31120), l'un des facteurs principaux de ces élections législatives 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 56,79% au premier tour et seulement 53,09% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,13% dans la commune. La participation était de 84,17% au premier tour, ce qui représentait 2 823 personnes.