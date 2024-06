Résultat des législatives à Saint-Avertin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les votes de la coalition de gauche font envie La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Avertin, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,84% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,45% pour Yannick Jadot, 2,14% pour Fabien Roussel et 2,28% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 18,99% à Saint-Avertin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 30% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,55%), de Marie Toussaint (6,5%) ou encore de Léon Deffontaine (1,96%).

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des législatives à Saint-Avertin ? Que déduire de tous ces chiffres ? La progression du RN est déjà puissante à Saint-Avertin entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,61%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (20,28%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de quinze points comparé aux élections de 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le Rassemblement national n'a pas fait recette à Saint-Avertin lors des européennes Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler logique au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Valérie Hayer a en effet vaincu à Saint-Avertin lors des élections du Parlement européen il y a quelques jours, avec 22,29%. La liste a relégué le RN de Jordan Bardella en deuxième position avec 20,28% des bulletins.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Avertin au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 39,58% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,27%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 13,77% des votes. Le second tour de scrutin ne sourira pas plus à la patronne du RN, Emmanuel Macron finissant à 74,08% contre 25,92% pour Le Pen.

12:32 - Quel verdict à Saint-Avertin pour la majorité aux élections législatives ? La part des électeurs du Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection des députés. Le RN n'a pas convaincu à Saint-Avertin il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 12,26% au premier tour, contre 34,13% pour Henri Alfandari (La République en Marche), Saint-Avertin étant partie intégrante de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire. Sur la commune de Saint-Avertin, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Henri Alfandari dans la localité.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Avertin Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Avertin est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 28,51% de cadres pour 15 000 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 1 150 entreprises, Saint-Avertin offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 31,66% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 468 résidents étrangers, représentant 3,10% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 38,83% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 222,71 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. En somme, Saint-Avertin incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Les élections législatives à Saint-Avertin sont lancées À Saint-Avertin, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections législatives. La volonté des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national serait de nature à pousser les habitants de Saint-Avertin à s'intéresser plus fortement au scrutin. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 12 055 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,25% étaient allées voter, contre une participation de 79,34% au deuxième tour, ce qui représentait 9 576 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,9% au premier tour. Au second tour, 55,92% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Saint-Avertin ? Quel député détrônera Henri Alfandari dans la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire ?