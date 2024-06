En direct

19:48 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis les dernières législatives à Saint-Clément-de-la-Place La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, pourrait en attirer une partie. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Clément-de-la-Place, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,38% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 17,08% à Saint-Clément-de-la-Place début juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 31% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Saint-Clément-de-la-Place Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de scores. Mais des pistes apparaissent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Saint-Clément-de-la-Place entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,85% dans la moyenne nationale pour le RN à Saint-Clément-de-la-Place aux européennes Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'analyser de près. D'autant que ce choc a provoqué l'élection qui nous intéresse maintenant. 26,85% des voix ont en effet cheminé vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Saint-Clément-de-la-Place, face à Valérie Hayer à 19,1% et Raphaël Glucksmann à 17,08%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé en tête avec 239 habitants de Saint-Clément-de-la-Place passés par les urnes.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Clément-de-la-Place lors de la présidentielle 2022 Saint-Clément-de-la-Place avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,17%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 36,39% des votes. Saint-Clément-de-la-Place n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 15,98% et 7,75% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 32,27% contre 67,73%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des dernières législatives à Saint-Clément-de-la-Place A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très observé. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-Clément-de-la-Place, grappillant 17,04% des voix sur place, contre 36,15% pour Philippe Bolo (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés La République en Marche avec 46,03% contre 53,97% pour les vainqueurs. Philippe Bolo remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Clément-de-la-Place aux législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Saint-Clément-de-la-Place comme dans toute la France. Dotée de 841 logements pour 2 109 habitants, la densité de la ville est de 65 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 94 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 027 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (90,25%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 34,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 87,96 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Saint-Clément-de-la-Place, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Les législatives débutent à Saint-Clément-de-la-Place : l'abstention en question L'une des clés de ce scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de la participation à Saint-Clément-de-la-Place. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 49,72% au premier tour. Au second tour, 49,91% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Clément-de-la-Place ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 579 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 81,76% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,24% au deuxième tour, ce qui représentait 1 301 personnes. Les campagnes pour contrer le Rassemblement national seraient notamment capables de ramener les habitants de Saint-Clément-de-la-Place vers les urnes.