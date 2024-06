Résultat des législatives à Saint-Cyr-l'École : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Saint-Cyr-l'École, que vont trancher les électeurs de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Cyr-l'École, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,91% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 14,2% à Saint-Cyr-l'École. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit un total de 36% sur place.

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Saint-Cyr-l'École à 20 jours des législatives Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de scores. Mais des pistes apparaissent… En regardant la progression du Rassemblement national vue des dernières européennes au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national devrait s'élever à environ 17% à Saint-Cyr-l'École. Une estimation qui semble logique compte tenu des électeurs également grappillés par le parti dans la zone ces dernières années et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Saint-Cyr-l'École au début du mois ? Les résultats de ces législatives vont peut-être répéter le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes à Saint-Cyr-l'École. L'extrême droite séduisait 18,36% des suffrages, devant Valérie Hayer à 15,68% et Manon Aubry à 14,86%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Cyr-l'École au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait enregistré au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 à Saint-Cyr-l'École que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La candidate avait engrangé 12,43% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 30,37%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 26,14% et Marine Le Pen avec 12,43%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 30,76% contre 69,24%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Cyr-l'École Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Saint-Cyr-l'École, grappillant 9,66% des suffrages sur place, contre 28,91% pour William Martinet (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 45,10% contre 54,90% pour les vainqueurs. Mais c'est Aurélie Piacenza (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Saint-Cyr-l'École : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale législative, Saint-Cyr-l'École est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 36,51% de cadres supérieurs pour 20 971 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 134 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 414 foyers fiscaux. Dans la ville, 42% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,67% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. La présence de 2 210 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 8,73%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 772 euros/an. À Saint-Cyr-l'École, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives commencent à Saint-Cyr-l'École : la participation en question L'observation des consultations démocratiques passées permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Début juin, au moment des européennes, le pourcentage de participation représentait 53,34% des votants de Saint-Cyr-l'École (Yvelines), contre une participation de 51,08% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,14% au premier tour et seulement 50,36% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,86% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre une participation de 71,42% au second tour, c'est-à-dire 8 536 personnes.