Résultat des législatives à Saint-Cyr-sur-le-Rhône : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Cyr-sur-le-Rhône, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 34,48% des votes contre Valérie Hayer à 19,03% et Raphaël Glucksmann à 14,16%.

14:32 - Saint-Cyr-sur-le-Rhône avait voté Macron lors de la présidentielle 2022

Saint-Cyr-sur-le-Rhône avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,7%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 34,87% des voix. Saint-Cyr-sur-le-Rhône n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 11,73% et 10,53% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 37,56% contre 62,44%.