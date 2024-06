Résultat des législatives à Saint-Denis-d'Anjou : l'élection 2024 en direct

Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la référence pour juger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Denis-d'Anjou lors du premier tour de la présidentielle avec 30,94%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,59%. Saint-Denis-d'Anjou n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 15,88% et 7,29% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,42% contre 56,58%.

11:02 - Saint-Denis-d'Anjou : démographie, élections et stratégies politiques

La structure démographique et socio-économique de Saint-Denis-d'Anjou détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 18,64% des résidents sont des enfants, et 28,74% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (21,16%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 555 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,92%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,7%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Denis-d'Anjou mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,3% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.