Résultat des législatives à Saint-Denis-sur-Sarthon : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Nouveau coup de force pour le RN à Saint-Denis-sur-Sarthon ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette observation peut induire en erreur… Les législatives 2022 avaient donné un très bon score pour le RN à Saint-Denis-sur-Sarthon. On retrouvait en effet Myriam Maignan au sommet au premier tour, avec 28,12% dans la ville, qui faisait partie de la 1ère circonscription de l'Orne. C'est pourtant Marie-Annick Duhard (LREM) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Saint-Denis-sur-Sarthon au second tour, avec 55,10%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Denis-sur-Sarthon Quel impact aura la population de Saint-Denis-sur-Sarthon sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 79 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,02%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles possédant au moins une voiture (80,66%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 385 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,17%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,71%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Denis-sur-Sarthon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,81% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Saint-Denis-sur-Sarthon : la mobilisation des habitants aux législatives Le niveau de participation sera immanquablement un facteur essentiel du scrutin législatif à Saint-Denis-sur-Sarthon (61420). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,0% des votants de la localité, à comparer avec une participation de 78,89% au second tour, ce qui représentait 624 personnes. En comparaison, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,73% au premier tour et seulement 44,3% au deuxième tour. Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?