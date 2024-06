Résultat des législatives à Saint-Estève : premiers chiffres de l'élection 2024

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc imaginer que le RN arrive tout proche des 40% voire plus à Saint-Estève ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le résultat des élections il y a quelques semaines est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Estève, la liste du RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 46,16% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 11,89% et Valérie Hayer à 10,84%. Ce qui correspond à 2236 électeurs dans la commune.

Le score du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette législative 2024 à l'échelle locale. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Saint-Estève lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Sandrine Dogor-Such qui se plaçait en tête au premier tour avec 33,19% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 63,38%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,62%.

11:02 - Saint-Estève : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Estève révèlent des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 1002 hab par km² et un taux de chômage de 14,81%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,55%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 4 337 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,59%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,74%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Estève mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,12% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.