Résultat des législatives à Saint-Étienne-de-Cuines : l'élection 2024 en direct

Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Étienne-de-Cuines, à 45,72%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 11,69% et Valérie Hayer à 8,56%.

Le choix du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. La présidentielle avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Saint-Étienne-de-Cuines. Marine Le Pen prenait les devants avec 31,62% au premier round, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 20,23% et 17,66% des voix. Saint-Étienne-de-Cuines n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 7,98% des voix. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN conservait son avantage avec 60,43% contre 39,57%.

11:02 - Les enjeux locaux de Saint-Étienne-de-Cuines : tour d'horizon démographique

Quelle influence la population de Saint-Étienne-de-Cuines exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec 46,02% de population active et une densité de population de 58 habitants/km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,17% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,34%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 475 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,25%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (15,86%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 22,88%, comme à Saint-Étienne-de-Cuines, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.