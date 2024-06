Résultat des législatives à Saint-Féliu-d'Amont : l'élection 2024 en direct

Le résultat obtenu par le RN sera un enseignement majeur pour cette élection législative à l'échelle locale. Lors des législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Féliu-d'Amont. C'est en effet Sandrine Dogor-Such qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 38,00% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 58,56%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,44%.

Analyse démographique et économique des élections législatives à Saint-Féliu-d'Amont

Dans la commune de Saint-Féliu-d'Amont, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 173 habitants par km² et 50,9% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,43% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,51%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 459 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,93%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,06%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Féliu-d'Amont mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,57% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.