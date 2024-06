Résultat des législatives à Saint-Fons : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Saint-Fons, quels sont les scénarios de reports du vote de gauche ? La Nupes faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 7,07% à Saint-Fons. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 56% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Fons, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 48,11% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 56% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Saint-Fons compte parmi les rares communes où le Rassemblement national na pas avancé ces 5 dernières années Difficile de résumer clairement cette masse de résultats. Mais des indices se distinguent… À Saint-Fons, on remarque que le RN n'est pas monté lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella affichant en effet 23,57% au terme du précédent scrutin européen et 20,94% le 9 juin dernier. Ce statu-quo tranche avec ce que l'on a vu avec stupeur à l'échelle de la France, avec près de huit points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:31 - Saint-Fons pas vraiment en phase avec la France lors des européennes Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Le RN n'a pas réussi à convaincre il y a quelques jours en effet, à Saint-Fons, la liste Bardella terminant deuxième avec 20,94% aux élections du Parlement européen. La liste de Manon Aubry confisquait la première position avec 46,53%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Saint-Fons au premier tour de l'élection présidentielle Point à retenir : le RN avait obtenu au premier tour plus de votes aux législatives 2022 à Saint-Fons que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait engrangé 14,42% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 53,65%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 16,56% et Marine Le Pen avec 14,42%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 30,41% contre 69,59%).

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Saint-Fons ? Le résultat obtenu par le RN sera très commenté pour ces élections 2024, à l'échelle locale. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Fons, cumulant 15,89% des votes sur place, contre 48,11% pour Idir Boumertit (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 29,73% contre 70,27% pour les vainqueurs. Idir Boumertit conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Fons : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Fons émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 19 360 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 437 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 4 827 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 44% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,26% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 4 723 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1950,88 €/mois, la commune affiche un taux de chômage de 21,94%, annonçant une situation économique tendue. À Saint-Fons, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Saint-Fons À Saint-Fons, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 29,33% au premier tour. Au deuxième tour, 28,78% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Saint-Fons ? En proportion, au niveau de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 52,41% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 61,22% au premier tour, soit 5 248 personnes.