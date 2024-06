En direct

19:49 - Quel score pour le Front populaire à l'issue de ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une portion. Pour le premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 16,18% des voix dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 15,63% à Saint-Georges-des-Groseillers. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 4,52% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,15% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,67% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul de 24% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 10 points à Saint-Georges-des-Groseillers Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces résultats. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. En faisant une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 21% ou plus à Saint-Georges-des-Groseillers ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Saint-Georges-des-Groseillers il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler d'autant plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur le détail, 427 électeurs de Saint-Georges-des-Groseillers ont en effet préféré la liste du RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella cumulait ainsi 29,27% des suffrages devant Valérie Hayer à 20,56% et Raphaël Glucksmann à 15,63%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Georges-des-Groseillers lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Georges-des-Groseillers lors du premier tour de la présidentielle avec 37,08%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,2%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,68% et 6,22% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 33,44% contre 66,56%.

12:32 - À Saint-Georges-des-Groseillers, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-Georges-des-Groseillers, obtenant 13,98% des suffrages sur place, contre 40,92% pour Jérôme Nury (Les Républicains). Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant encore le binôme Les Républicains finir gagnant.

11:02 - Saint-Georges-des-Groseillers aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Saint-Georges-des-Groseillers, les élections sont en cours. Avec une population de 3 164 habitants répartis dans 1 809 logements, cette commune présente une densité de 463 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 130 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 999 foyers fiscaux. Dans la commune, 13,15% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 13,4% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,21% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,25%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 29 637 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Saint-Georges-des-Groseillers, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Abstention aux législatives à Saint-Georges-des-Groseillers : les chiffres clés L'observation des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Au moment des précédentes européennes, parmi les 2 641 personnes en âge de voter à Saint-Georges-des-Groseillers, 57,25% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 59,91% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,25% au premier tour. Au second tour, 53,19% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Saint-Georges-des-Groseillers ? Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c'était presque un record.