En direct

19:50 - À Saint-Germain-du-Corbéis, qui va rafler les 25,75% de l'ancienne Nupes ? Une autre source de doute qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 16,91% à Saint-Germain-du-Corbéis. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,21% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,08% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,6% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total tournant autour des 26% sur place. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Germain-du-Corbéis, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 25,75% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 11 points à Saint-Germain-du-Corbéis Alors que tirer de cette combinaison de chiffres ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Saint-Germain-du-Corbéis le 9 juin Un autre scrutin bien plus récent est venu dézinguer l'équilibre établi il y a deux ans. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Germain-du-Corbéis, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 33,89% des suffrages devant Valérie Hayer à 20,72% et Raphaël Glucksmann à 16,91%. Ce sont ainsi 507 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - Saint-Germain-du-Corbéis avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Germain-du-Corbéis lors du premier tour de la présidentielle avec 36,76%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 22,93%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,25% et 4,97% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 35,16% contre 64,84%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc Ensemble il y a deux ans Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Saint-Germain-du-Corbéis, cumulant 21,42% des suffrages sur place, contre 30,91% pour Marie-Annick Duhard (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 46,65% contre 53,35% pour les vainqueurs. Marie-Annick Duhard conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Germain-du-Corbéis aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Germain-du-Corbéis, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 1 835 logements pour 3 693 habitants, la densité de la commune est de 509 habitants par km². Ses 136 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 150 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,16%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,73% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 32,96% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 235,66 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Saint-Germain-du-Corbéis manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Germain-du-Corbéis pour les élections législatives À Saint-Germain-du-Corbéis (61000), le niveau de participation sera immanquablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif. Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,33% au niveau de la localité, contre un taux d'abstention de 26,63% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,67% au premier tour et seulement 51,43% au deuxième tour. Quel député remplacera Marie-Annick Duhard dans la 1ère circonscription de l'Orne ?