Résultat des législatives à Saint-Germain-en-Laye : premiers chiffres de l'élection 2024

La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Saint-Germain-en-Laye avait voté pour Marine Le Pen à 8,42% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la patronne du Rassemblement national avec respectivement 41,71% et 16,35% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 78,27% devant Marine Le Pen (21,73%).

11:02 - Saint-Germain-en-Laye : quand les données démographiques façonnent les urnes

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Germain-en-Laye façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,87%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (46,28%) met en avant le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 41,21%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 16,98% et d'une population étrangère de 13,25% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,95% à Saint-Germain-en-Laye, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.