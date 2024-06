Résultat des législatives à Saint-Germain-le-Fouilloux : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Saint-Germain-le-Fouilloux au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Saint-Germain-le-Fouilloux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 18,76%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 40% des suffrages. Saint-Germain-le-Fouilloux n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 15,5% et 6,2% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 31,42% contre 68,58%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Saint-Germain-le-Fouilloux ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très commenté. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-Germain-le-Fouilloux, obtenant 10,89% des voix sur place, contre 61,39% pour Guillaume Garot (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nupes avec 28,36% contre 71,64% pour les vainqueurs. Guillaume Garot remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Saint-Germain-le-Fouilloux, un lien étroit Quelle influence la population de Saint-Germain-le-Fouilloux exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec 43% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,52%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (81,22%) met en avant le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (10,22%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 408 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,10%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,61%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Germain-le-Fouilloux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,67% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Germain-le-Fouilloux Ce 30 juin, lors des élections législatives à Saint-Germain-le-Fouilloux (53240), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 82,18% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 84,18% au deuxième tour, c'est-à-dire 681 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,57% au premier tour et seulement 49,88% au second tour. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?