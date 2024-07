Résultat des législatives 2024 à Andouillé (53240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Andouillé, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 28,15% des voix à Andouillé. Une poussée à affiner néanmoins avec les 30,01% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,97% pour Yannick Jadot, 3,13% pour Fabien Roussel et 2,24% pour Anne Hidalgo).

20:58 - À Andouillé, des candidats RN favoris au 2e tour ? L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à Andouillé ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Andouillé ? Ce score du premier tour est immanquablement à comparer avec l'élection en 2022. Avec 49,82% à Andouillé, le binôme La République en Marche avait en revanche été placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de la Mayenne. Il n'y avait pas eu de second round dans la circonscription. Signe du contexte radicalement différent en 2024, il faut bien cette fois aller voter pour un deuxième tour ce dimanche 7 juillet….

20:05 - Les données avant le second tour, un révélateur pour les législatives 2024 à Andouillé Pour le premier tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens d'Andouillé ont préféré Yannick Favennec (Horizons), à qui ils ont accordé 42,02% des bulletins de vote. Annie Bell (Rassemblement National) captait 28,65%. Ensuite, Stéphanie Lefoulon (Union de la gauche) ramassait 28,15% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Yannick Favennec rassemblant cette fois 48,68%, devant Annie Bell avec 31,11% et Stéphanie Lefoulon avec 19,18%.

19:21 - Que dire de l'abstention par rapport aux élections européennes à Andouillé ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Début juin, durant le scrutin européen, 48,7% des inscrits sur les listes électorales d'Andouillé avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 49,01% lors du scrutin européen de 2019. @bloc2_participation_presidentielle_2022 @cause_bloc_participation

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives 2024 à Andouillé reste l'abstention @attaque_bloc_precedentes_elections @bloc_participation_euro Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 780 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 78,88% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 78,09% au premier tour, soit 1 390 personnes.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Andouillé Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième manche des élections législatives à Andouillé comme partout ailleurs. Avec une population de 2 323 habitants répartis dans 1 158 logements, cette commune présente une densité de 62 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 135 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 266 foyers fiscaux. Dans la commune, 21,37% des résidents sont des enfants, et 9,26% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,98% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,76%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 868 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Andouillé, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.