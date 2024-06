Résultat des législatives à Saint-Gratien : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes à Saint-Gratien ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, pourrait en rassembler une portion. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Gratien, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,76% des votes dans la localité. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les sondages ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 11,86% à Saint-Gratien. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 40% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - À Saint-Gratien, un Rassemblement national favori ? Difficile d'avoir les idées claires après tous ces scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… En regardant la progression du RN qui se dégage des dernières européennes à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN pourrait se situer tout proche des 20% à Saint-Gratien. Une estimation qui semble logique compte tenu des suffrages également gagnés par le parti dans la ville sur la même période (15,36% pour Jordan Bardella en 2019 et 21,01% le 9 juin dernier) : une hausse de 6 points qui peut encore croître.

15:31 - Saint-Gratien pas vraiment en phase avec la France lors des élections européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Même s'il y a des exceptions... Le trio de tête des dernières élections européennes à Saint-Gratien était en effet composé de la liste de Manon Aubry avec 25,2% des suffrages, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,01% et Valérie Hayer avec 13,65%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Saint-Gratien lors de l'élection présidentielle Les habitants de Saint-Gratien avaient opté pour Marine Le Pen à 13,34% lors du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé cette fois la candidate avec 33,12% et 29,45% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 72,56% devant Marine Le Pen (27,44%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Saint-Gratien ? Revenir sur le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Saint-Gratien il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 11,43% au premier tour, contre 30,76% pour Gabrielle Cathala (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Saint-Gratien votant pour la 6ème circonscription du Val-d'Oise. Bis repetita au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Ensemble ! L'emporter.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Gratien Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Gratien est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 24,6% de cadres supérieurs pour 20 866 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 658 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (69,08%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Saint-Gratien incarne une communauté diversifiée, avec ses 3 101 résidents étrangers, soit 14,83% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 46,07% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1015,38 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour résumer, Saint-Gratien incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Saint-Gratien Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Lors des européennes du mois de juin 2024, 13 482 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Gratien avaient pris part à l'élection (soit 48,88%), contre un taux de participation de 45,76% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,17% au premier tour. Au deuxième tour, 44,86% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, moins qu'en 2017.