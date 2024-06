Résultat des législatives à Saint-Julien-Mont-Denis : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un avantage du Rassemblement national à Saint-Julien-Mont-Denis le 9 juin Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à étudier de près. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous intéresse maintenant. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Julien-Mont-Denis, à 43,57%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Raphaël Glucksmann à 13,14% et Valérie Hayer à 10,32%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Saint-Julien-Mont-Denis lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,1% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Saint-Julien-Mont-Denis. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,25% et Emmanuel Macron troisième avec 18,36%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 6,72% des voix. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 56,25%, devant Emmanuel Macron à 43,75%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Saint-Julien-Mont-Denis ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections des députés 2024, à l'échelle locale. Aux législatives en 2022 à Saint-Julien-Mont-Denis, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 25,8% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 37,86% pour Emilie Bonnivard (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (67,61%). Emilie Bonnivard remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Julien-Mont-Denis aux législatives Dans la commune de Saint-Julien-Mont-Denis, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,52% sont des personnes âgées. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (70,35%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 663 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,33%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,52%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,83%, comme à Saint-Julien-Mont-Denis, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Saint-Julien-Mont-Denis : analyse du taux de participation aux élections législatives Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. A l'occasion des européennes de début juin, 65,9% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Julien-Mont-Denis avaient pris part au scrutin. La participation était de 56,93% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,91% au premier tour. Au deuxième tour, 51,5% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.