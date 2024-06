Résultat des législatives à Saint-Leu-la-Forêt : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire va-t-il bénéficier du score de la Nupes à Saint-Leu-la-Forêt ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Leu-la-Forêt, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,26% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 16,97% à Saint-Leu-la-Forêt début juin. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 36% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement séduit à Saint-Leu-la-Forêt Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà engrangé 8 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 21% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Saint-Leu-la-Forêt le 9 juin ? Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi une évidence au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections européennes à Saint-Leu-la-Forêt. L'extrême droite a attiré 23,53% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 16,97% et Valérie Hayer à 15,73%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Saint-Leu-la-Forêt ? C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Chez les habitants de Saint-Leu-la-Forêt, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 14,5%, la cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,19% et 24,51% des votes. Le deuxième tour laissera en retrait la patronne du RN, Emmanuel Macron terminant à 70,57% contre 29,43% pour Le Pen.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Leu-la-Forêt, comptant 13,02%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 30,83% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés LREM avec 45,37% contre 54,63% pour les vainqueurs. Naïma Moutchou remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Leu-la-Forêt révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Leu-la-Forêt montrent des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 2942 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,39%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,12%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,99% et d'une population immigrée de 11,62% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,22% à Saint-Leu-la-Forêt, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux législatives à Saint-Leu-la-Forêt À Saint-Leu-la-Forêt (95320), la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues des législatives. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,17% au premier tour et seulement 49,56% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Saint-Leu-la-Forêt ? En proportion, au niveau de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,23% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. La participation était de 77,62% au premier tour, c'est-à-dire 8 794 personnes.