19:51 - La gauche aussi dans le match à Saint-Mandrier-sur-Mer pour ces élections législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en rassembler une part. La liste menée par Raphaël Glucksmann avait glané 11,1% à Saint-Mandrier-sur-Mer pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 19% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,27%), de l'EELV Marie Toussaint (3,08%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,28%). La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Mandrier-sur-Mer, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 13,09% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,01% pour Yannick Jadot, 2,04% pour Fabien Roussel et 0,82% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 9 points à Saint-Mandrier-sur-Mer Alors que conclure de cette masse de scores ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 9 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Saint-Mandrier-sur-Mer le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin va sans doute s'approcher plus encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 41,29% des votes se sont en effet portés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Saint-Mandrier-sur-Mer, contre Valérie Hayer à 13,74% et Raphaël Glucksmann à 11,1%. Le mouvement nationaliste réunissait ainsi 1034 votants de Saint-Mandrier-sur-Mer.

14:32 - 28,59% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Saint-Mandrier-sur-Mer Marine Le Pen avait fini première avec 28,59% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Saint-Mandrier-sur-Mer. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,58% et Éric Zemmour troisième avec 14,26%. Jean-Luc Mélenchon devait se contenter de la quatrième place avec seulement 13,7% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen s'était aussi imposée avec 53,51% contre 46,49%.

12:32 - Quel verdict à Saint-Mandrier-sur-Mer pour le Rassemblement national ce dimanche ? Le résultat en faveur du RN sera l'enseignement majeur pour cette élection localement. Les élections législatives 2022 avaient donné un bon départ pour le Rassemblement national à Saint-Mandrier-sur-Mer. Dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription du Var, c'est Frédéric Boccaletti qui arrivait en tête au premier tour avec 26,05%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 54,49%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,51%.

11:02 - Élections à Saint-Mandrier-sur-Mer : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale législative, Saint-Mandrier-sur-Mer se présente comme une commune dynamique et animée. Dotée de 5 493 logements pour 6 079 habitants, la densité de la ville est de 1130 habitants par km². Ses 405 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 374 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (41,98%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 14,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2301,35 € par mois, la commune désire plus de prospérité. Saint-Mandrier-sur-Mer incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Mandrier-sur-Mer (83430) ? L'abstention sera l'une des clés du scrutin législatif à Saint-Mandrier-sur-Mer (83430). La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des ménages seraient de nature à ramener les électeurs de Saint-Mandrier-sur-Mer dans les isoloirs. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 272 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 76,26% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 75,12% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 210 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,69% au premier tour. Au deuxième tour, 51,17% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Saint-Mandrier-sur-Mer pour les élections législatives 2024 ? Quel député remplacera Frédéric Boccaletti dans la 7ème circonscription du Var ?