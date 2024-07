Résultat des législatives à Toulon : quels candidats sont élus dans la ville ? EN DIRECT

20:01 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Toulon ?

Il y a eu un élu sur les 2 circonscriptions de Toulon dimanche dernier, pour le premier round des législatives. Si on devait établir un vote dans la zone, ce sont les candidats Rassemblement National qui sont arrivés en tête puisqu'ils ont recueilli 43.64%, sur l'intégralité des circonscriptions du lieu. Ils ont devancé les représentants Ensemble ! et Front populaire qui décrochaient, dans l'ordre, 28.03% et 23.12% des votants. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Sébastien Soulé (RN) dans la 1re circonscription avec 42.28% et Laure Lavalette (RN) dans la 2e circonscription avec 46.65%. A l'échelle de chacune des circonscriptions, l'affiche était sensiblement la même avec cette fois, aux premières places dans chacune d'elles, Sébastien Soulé dans la 1re avec 42.28% et Laure Lavalette dans la 2e avec 50.81%.