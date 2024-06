Résultat des législatives à Saint-Martin-de-Crau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Saint-Martin-de-Crau ? Une autre question qui entoure ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. La manne semble importante : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Martin-de-Crau, le binôme Nupes avait en effet glané 22,9% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,78% à Saint-Martin-de-Crau. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 21% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (7,65%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,39%) ou encore de Léon Deffontaine (1,64%).

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Saint-Martin-de-Crau en 5 ans Que retenir de tous ces scores ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Saint-Martin-de-Crau entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 40% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,59% pour le Rassemblement national à Saint-Martin-de-Crau au début du mois Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être s'accorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. 45,59% des votes se sont en effet portés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Saint-Martin-de-Crau, devant Valérie Hayer à 10,83% et Raphaël Glucksmann à 10,78%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec pas moins de 2639 habitants de Saint-Martin-de-Crau passés par les bureaux de vote.

14:32 - 32,53% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Martin-de-Crau La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. On remarque que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait engrangé 32,53% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 21,32% et 18,97%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,52% contre 43,48%).

12:32 - Quel score à Saint-Martin-de-Crau pour le Rassemblement national au premier tour ? Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un bon départ pour le RN à Saint-Martin-de-Crau. On retrouvait en effet Emmanuel Tache de la Pagerie au sommet au premier tour, avec 32,98% dans la commune, partie intégrante de la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 58,42%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,58%.

11:02 - Saint-Martin-de-Crau : élections législatives et dynamiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Martin-de-Crau déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,16% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,69%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4 949 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,49%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,2%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Martin-de-Crau mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,44% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Election à Saint-Martin-de-Crau : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, lors des élections européennes, 44,61% des électeurs de Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 46,52% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,07% au premier tour et seulement 53,43% au deuxième tour. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,62% des électeurs de la ville, contre une abstention de 23,65% au deuxième tour.