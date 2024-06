En direct

19:46 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes dissoute à Saint-Nizier-sous-Charlieu ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion va se diriger vers le Nouveau Front populaire ? La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Nizier-sous-Charlieu, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,24% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 12,17% à Saint-Nizier-sous-Charlieu. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 22% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 18 points à Saint-Nizier-sous-Charlieu Difficile de trouver une logique politique dans tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices se distinguent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 18 points à Saint-Nizier-sous-Charlieu entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à près de 27% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,97% pour le RN à Saint-Nizier-sous-Charlieu il y a trois semaines Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. 39,97% des votes se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Saint-Nizier-sous-Charlieu, face à Valérie Hayer à 15,63% et Raphaël Glucksmann à 12,17%. Le mouvement d'extrême droite a réuni ainsi 289 électeurs de Saint-Nizier-sous-Charlieu.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Nizier-sous-Charlieu lors de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est probablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Nizier-sous-Charlieu avec 27,32% contre 31,41% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,71% et 6,34% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 44,44% contre 55,56%.

12:32 - Quel verdict à Saint-Nizier-sous-Charlieu pour la majorité au premier tour ? Lors des élections législatives 2022, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu, grattant 19,17% des votes sur place, contre 28,37% pour Nathalie Sarles (Ensemble !). Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) au sommet localement.

11:02 - Saint-Nizier-sous-Charlieu et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Saint-Nizier-sous-Charlieu, les élections sont en cours. Avec ses 1 694 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 82 entreprises, Saint-Nizier-sous-Charlieu se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,79%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 49,51% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 39,02% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 486,79 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Pour résumer, Saint-Nizier-sous-Charlieu incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Saint-Nizier-sous-Charlieu : la mobilisation des citoyens aux élections législatives L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif sera le taux d'abstention à Saint-Nizier-sous-Charlieu. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,05% au premier tour et seulement 56,81% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Nizier-sous-Charlieu ? Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 268 personnes en âge de voter au sein de la commune, 17,03% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 21,06% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des familles combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement ramener les citoyens de Saint-Nizier-sous-Charlieu dans les isoloirs.