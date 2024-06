En direct

19:50 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes disparue à Saint-Pierre-d'Irube ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La manne semble importante : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Pierre-d'Irube, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,78% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 17,29% à Saint-Pierre-d'Irube. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un total de 30% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Saint-Pierre-d'Irube Que peut-on tirer de toutes ces statistiques ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Saint-Pierre-d'Irube entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut penser que le RN sera à près de 21% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du Rassemblement national à Saint-Pierre-d'Irube Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Saint-Pierre-d'Irube, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, s'est imposée, cumulant 25,3% des votes face à Valérie Hayer à 17,81% et Raphaël Glucksmann à 17,29%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Saint-Pierre-d'Irube au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Pierre-d'Irube avec 18,07% contre 29,94% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,01% et 11,15% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 35,74% contre 64,26%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce soir à Saint-Pierre-d'Irube ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Les élections législatives 2022 à Saint-Pierre-d'Irube ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 13,48% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, alors que les candidats La République en Marche réuniront 33,44% des voix. Sur la commune de Saint-Pierre-d'Irube, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

11:02 - Saint-Pierre-d'Irube : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les électeurs de Saint-Pierre-d'Irube peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,06%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (59,44%) met en avant l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (13,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 265 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,24%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,97%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Pierre-d'Irube mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,22% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Les législatives débutent à Saint-Pierre-d'Irube : l'abstention en question L'analyse des résultats des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Durant les européennes du mois de juin 2024, 55,68% des personnes habilitées à voter à Saint-Pierre-d'Irube avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 52,95% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,71% au premier tour. Au deuxième tour, 51,85% des citoyens se sont déplacés. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.