Résultat des législatives à Saint-Pierre-du-Regard : l'élection 2024 en direct

Le nombre de bulletins du RN sera scruté à la loupe pour ces élections législatives, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Pierre-du-Regard, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 23,05% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 31,43% pour Jérôme Nury (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (58,77%). Jérôme Nury remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Saint-Pierre-du-Regard : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact auront les habitants de Saint-Pierre-du-Regard sur le résultat des élections législatives ? Avec 25% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,4%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (74,24%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 534 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,64%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,43%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Pierre-du-Regard mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,44% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.