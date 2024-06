Résultat des législatives à Saint-Priest : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Saint-Priest ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 9,57% à Saint-Priest. Mais ce sont 37% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (24,45%), de Marie Toussaint (3,58%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,97%). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Priest, la Nupes avait par ailleurs enregistré 30,02% des votes si on englobe les 2 circonscriptions couvrant la ville. Une poussée à compléter enfin avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - À Saint-Priest, le Rassemblement national en embuscade Que déduire de cette combinaison de scores ? La progression du RN est déjà forte à Saint-Priest entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,23%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (29,89%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points comparé aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un 29,89% dans la moyenne nationale pour Bardella à Saint-Priest le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Saint-Priest, avec 29,89% des suffrages exprimés, soit 4153 voix, devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 24,45%, et la liste de Valérie Hayer avec 11,16%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Saint-Priest au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 32,97% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 24,07%. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 21,52%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 61,66% devant Marine Le Pen (38,34%).

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Saint-Priest ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives sera très commenté. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saint-Priest en 2022, lors des élections législatives, avec 20,04% au premier tour, contre 30,02% pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Sur la commune de Saint-Priest, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au moment du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite sur l'ensemble des électeurs. Les gagnants dans la ville étaient donc Sarah Tanzilli (ENS) dans la 13e circonscription avec 63,3% et Idir Boumertit (NUP) dans la 14e circonscription avec 54,55%.

11:02 - Démographie et politique à Saint-Priest, un lien étroit A la mi-journée des élections législatives, Saint-Priest fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 48 822 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 4 408 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 27 461 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 41% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,15% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 6 291 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,26%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2325,03 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Saint-Priest, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Saint-Priest À Saint-Priest, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 39,18% au premier tour et seulement 36,65% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 70,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 64,23% au deuxième tour, ce qui représentait 18 984 personnes. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?