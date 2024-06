Résultat des législatives à Saint-Rémy-de-Maurienne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un énorme 53,11% pour Bardella à Saint-Rémy-de-Maurienne aux européennes Le résultat qui a été établi à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ces législatives 2024. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, est arrivée en tête des élections européennes 2024 à Saint-Rémy-de-Maurienne. L'extrême droite a convaincu 53,11% des votes, devant Valérie Hayer à 10% et François-Xavier Bellamy à 7,21%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Saint-Rémy-de-Maurienne lors de la présidentielle 2022 La cité de Saint-Rémy-de-Maurienne s'était nettement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022. La numéro 1 de l'ancien Front national l'emportait avec 37,22% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,18% et 11,15% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 8,02% des suffrages. Rebelotte pour Marine Le Pen au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec 61,1%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Saint-Rémy-de-Maurienne ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces élections des députés 2024. Lors des dernières législatives à Saint-Rémy-de-Maurienne, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 27,88% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 43,87% pour Emilie Bonnivard (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 77,96%. Emilie Bonnivard remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Rémy-de-Maurienne aux élections législatives Devant le bureau de vote de Saint-Rémy-de-Maurienne, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 763 logements pour 1 237 habitants, la densité de la ville est de 28 habitants/km². Ses 75 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (65,66%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 38,31% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, 44,41% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 611,50 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. En conclusion, Saint-Rémy-de-Maurienne incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Rémy-de-Maurienne ? L'analyse des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, le taux de participation représentait 61,08% dans la commune de Saint-Rémy-de-Maurienne. Le taux de participation était de 54,92% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,91% au premier tour et seulement 48,11% au second tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017.