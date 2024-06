En direct

19:47 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Sulpice-le-Guérétois à la loupe La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 18,16% à Saint-Sulpice-le-Guérétois pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 28% sur place. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Sulpice-le-Guérétois, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,27% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les sondages ?

18:42 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Saint-Sulpice-le-Guérétois Que déduire de tous ces scores ? Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 26% à Saint-Sulpice-le-Guérétois ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Saint-Sulpice-le-Guérétois il y a trois semaines Le résultat des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. 36,78% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Saint-Sulpice-le-Guérétois, devant Raphaël Glucksmann à 18,16% et Valérie Hayer à 12,49%. Le RN a rassemblé ainsi 324 votants de Saint-Sulpice-le-Guérétois.

14:32 - Saint-Sulpice-le-Guérétois avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est sans doute la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Saint-Sulpice-le-Guérétois avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,87%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 25,16% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 20,18% et 6,91% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 43,19% contre 56,81%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le score en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections de l'Assemblée 2024 localement. Lors des législatives il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Sulpice-le-Guérétois, cumulant 18,3% des votes sur place, contre 32,66% pour Jean-Baptiste Moreau (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 49,05% contre 50,95% pour les vainqueurs. Jean-Baptiste Moreau conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Sulpice-le-Guérétois aux élections législatives La composition démographique et socio-économique de Saint-Sulpice-le-Guérétois définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 14,64% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,94% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 1915,11 € par mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 891 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,46%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,98%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Sulpice-le-Guérétois mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,91% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Saint-Sulpice-le-Guérétois ? L'un des facteurs clés de ces législatives 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,27% au premier tour. Au second tour, 45,39% des votants ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 630 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,85% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 20,06% au premier tour.