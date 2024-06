Résultat des législatives à Saint-Vincent-Bragny : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Saint-Vincent-Bragny dans la moyenne nationale concernant Bardella début juin Le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Vincent-Bragny, à 32,89%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 19,21% et François-Xavier Bellamy à 14,13%.

14:32 - 34,79% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Vincent-Bragny La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Vincent-Bragny avec 24,4% contre 34,79% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 10,99% et 8,13% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,42% contre 59,58%.

12:32 - Des législatives positives pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Vincent-Bragny, couverte par la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 33,78%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 14,64%. Bis repetita au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Saint-Vincent-Bragny : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Saint-Vincent-Bragny, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 005 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 35 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,0% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,13% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 172,03 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Vincent-Bragny, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Saint-Vincent-Bragny : étude du niveau de participation aux précédentes législatives Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Début juin, pendant les européennes, 44,46% des personnes aptes à voter à Saint-Vincent-Bragny avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 49,81% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,11% au premier tour et seulement 51,14% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Saint-Vincent-Bragny ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.