Résultat des législatives à Saint-Vite : l'élection 2024 en direct

15:36 - 31,09% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Saint-Vite

C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Saint-Vite lors du premier tour de la présidentielle avec 31,09%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,88%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,65% et 6,55% des voix. Marine Le Pen s'imposera finalement au second avec 50,19% contre 49,81% pour Macron.