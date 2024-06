En direct

19:48 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Witz fait envie La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, a des chances d'en séduire une partie. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,7% des suffrages dans la commune. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (15,97% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,85% pour Yannick Jadot, 1,52% pour Fabien Roussel et 0,8% pour Anne Hidalgo). Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 7,65% à Saint-Witz. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 21% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 11 points à Saint-Witz Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces résultats. Mais des éléments se dégagent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine pas loin des 20% voire plus à Saint-Witz ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Witz dans la moyenne nationale concernant Bardella au début du mois Un autre scrutin bien plus récent est venu chambouler l'équilibre trouvé il y a deux ans. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Witz, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 27,87% des voix contre Valérie Hayer à 20,49% et François-Xavier Bellamy à 12,66%. Ce qui correspond à 306 bulletins dans la ville.

14:32 - Saint-Witz avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la clé pour évaluer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Witz lors du premier tour de la présidentielle avec 36,38%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 16,57%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,97% et 12,13% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 32,63% contre 67,37%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Saint-Witz il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 13,23% au premier tour, contre 30,60% pour Zivka Park (LREM), Saint-Witz votant pour la 9ème circonscription du Val-d'Oise. Etrangement, le parti nationaliste parviendra finalement à finir premier de ces législatives, avec 63,49%, contre 36,51% pour le binôme Nupes lors du second round.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Witz Comment la population de Saint-Witz peut-elle impacter le résultat des élections législatives ? Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,32%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 35,0%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,66% et d'une population étrangère de 5,33% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 9,58% à Saint-Witz, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Saint-Witz : scrutin en cours Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des élections précédentes. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, sur les 1 916 personnes en âge de voter à Saint-Witz, 58,09% étaient allées voter. Le taux de participation était de 54,16% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,91% au premier tour. Au deuxième tour, 48,22% des électeurs se sont déplacés. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 75,1% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,58% au premier tour, c'est-à-dire 1 543 personnes.