Résultat des législatives à Sainte-Foy-lès-Lyon : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Sainte-Foy-lès-Lyon, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part rejoindra le Front populaire ? Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 16,26% à Sainte-Foy-lès-Lyon. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 28% sur place. A l'occasion du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 18,44% des voix dans la localité.

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Sainte-Foy-lès-Lyon ? Que peut-on retenir de cette avalanche de statistiques ? Quand on analyse la progression du RN qui émerge des dernières européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national devrait se situer tout proche des 20% à Sainte-Foy-lès-Lyon. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des suffrages également grappillés par le mouvement dans la ville en 5 ans et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Jordan Bardella n'a pas fait recette à Sainte-Foy-lès-Lyon lors des européennes du 9 juin Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il convient d'observer avec attention. Un véritable séisme… Même si ce séisme n'a pas touché toutes les communes ! Valérie Hayer a en effet vaincu à Sainte-Foy-lès-Lyon lors des élections européennes il y a quelques jours, avec 22,03%. Le RN de Jordan Bardella a alors étérelégué au second plan avec 18,36% des votes.

14:32 - 39,84% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Sainte-Foy-lès-Lyon L'élection présidentielle est certainement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Chose rare : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur pointage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 12,03% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,84%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 16,38% et Marine Le Pen avec 12,03%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 24,81% contre 75,19%).

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des dernières législatives à Sainte-Foy-lès-Lyon Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément précieux au moment de l'élection du jour. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 7,94% au premier tour, contre 35,16% pour Cyrille Isaac-Sibille (LREM), Sainte-Foy-lès-Lyon votant pour la 12ème circonscription du Rhône. Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant également le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

11:02 - Dynamique électorale à Sainte-Foy-lès-Lyon : une analyse socio-démographique La composition démographique et socio-économique de Sainte-Foy-lès-Lyon détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. Dans l'agglomération, 17,43% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 30,22% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux élevé de cadres, atteignant 30,9%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,37% et d'une population étrangère de 6,58% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (48,05%), témoigne d'une population instruite à Sainte-Foy-lès-Lyon, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les législatives débutent à Sainte-Foy-lès-Lyon : la participation en question Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Début juin, pendant les européennes, parmi les 15 889 personnes en âge de voter à Sainte-Foy-lès-Lyon, 63,48% étaient allées voter. Le taux de participation était de 60,81% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 59,14% au premier tour. Au deuxième tour, 55,25% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 82,71% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,98% au second tour, soit 12 449 personnes.