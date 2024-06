Résultat des législatives à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe façonne les résultats électoraux ?

Comment les électeurs de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 14,29% de plus de 75 ans. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (38,22%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 379 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,83%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,34%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 48,67% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.