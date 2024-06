Résultat des législatives à Saizerais : l'élection 2024 en direct

L'élection à la présidence de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Saizerais. La patronne du RN finissait à 35,5% au 1er tour contre 30,05% pour Emmanuel Macron et 14,62% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 5,22% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 53,11%, devant Emmanuel Macron à 46,89%.

12:32 - Quel verdict pour le RN aux élections législatives à Saizerais ?

Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Saizerais il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Anthony Boulogne au sommet au premier tour, avec 33,33% dans la ville, qui votait pour la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 62,29%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,71%.