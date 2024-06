En direct

19:50 - À Salies-de-Béarn, que vont décider les supporters de l'ancienne Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 17,28% à Salies-de-Béarn. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 28% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (5,43%), de Marie Toussaint (4,54%) et enfin de Léon Deffontaine (2,27%). Pour le premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 20,69% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Salies-de-Béarn avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En analysant rapidement la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN a toutes les chances de se situer à environ 20% à Salies-de-Béarn. Une estimation qui semble coller avec les suffrages également grattés par la formation politique dans la commune sur la même période (18,48% pour Jordan Bardella en 2019 et 24,54% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Salies-de-Béarn début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être raccord avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. 24,54% des votes se sont en effet portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Salies-de-Béarn, devant Raphaël Glucksmann à 17,28% et Valérie Hayer à 15,56%. Le mouvement nationaliste a attiré ainsi pas moins de 497 électeurs de Salies-de-Béarn.

14:32 - 25,86% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Salies-de-Béarn Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'arrogeant que 18,15% contre 25,86% pour Emmanuel Macron et 19,51% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin laissera en retrait Marine Le Pen, Emmanuel Macron terminant à 58,28% contre 41,72% pour Le Pen.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Salies-de-Béarn ? Le RN ratait complètement la première marche à Salies-de-Béarn en 2022, lors des élections législatives, avec 12,31% au premier tour, contre 31,67% pour David Habib (Divers gauche), Salies-de-Béarn votant pour la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au deuxième round, c'est encore David Habib qui remportera le plus de suffrages, avec 66,40% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Comment la composition démographique de Salies-de-Béarn façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Salies-de-Béarn, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. Dans la commune, 21% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 42,26% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (61,71%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 934 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,89%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,69%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,2%, comme à Salies-de-Béarn, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Salies-de-Béarn Au fil des dernières années, les 4 675 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, 3 840 personnes en capacité de participer à une élection à Salies-de-Béarn avaient pris part au scrutin (soit 54,64%), à comparer avec une participation de 55,73% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,8% au premier tour et seulement 50,05% au second tour. Quelle sera la participation à Salies-de-Béarn pour les élections législatives 2024 ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,51% des votants de la commune. Le taux de participation était de 76,54% au premier tour, soit 2 911 personnes.