Résultat des législatives à Salviac : l'élection 2024 en direct

Elément saillant : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidente de la formation avait engrangé 20,66% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 26,23%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 20,93% et Marine Le Pen avec 20,66%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 45,94% contre 54,06%).

Le RN ne convainquait pas à Salviac en 2022, lors des élections législatives, avec 7,38% au premier tour, contre 50,09% pour Aurélien Pradié (Les Républicains), Salviac étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Lot. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Les Républicains (65,20% contre 34,80% pour le RN). Aurélien Pradié conservait donc son avance sur place.

Salviac : démographie, élections et stratégies politiques

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Salviac comme partout. Avec ses 8,03% d'agriculteurs pour 1 205 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 118 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 365 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (55,54%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 46,99% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 30,41% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 656,01 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Salviac incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.