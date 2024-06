Résultat des législatives à Sartrouville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Sartrouville, qui va faire main basse le vote Nupes ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,97% à Sartrouville. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 43% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sartrouville, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 34,94% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - Quel score pour le RN lors des législatives à Sartrouville ? Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Si en France, les sondages d'opinion prédisent une progression du RN à près de quinze points aux législative 2024 en comparaison de son score des dernières législatives (ce qui porterait théoriquement le parti de Jordan Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:31 - Le Rassemblement national battu à Sartrouville lors des élections du 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi indispensable au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le podium des récentes élections européennes à Sartrouville plaçait en effet dans cet ordre la liste de Valérie Hayer, sur la troisième marche avec 14,67% des bulletins exprimés, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 18,7% et enfin la liste de Manon Aubry avec 22,91%, gagnante dans la commune.

14:32 - Sartrouville avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Les habitants de Sartrouville avaient accordé à Marine Le Pen 13,31% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 33,46% et 28,84% des voix. Et La patronne du RN échouait aussi au second tour avec 26,53% contre 73,47%.

12:32 - À Sartrouville, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Au niveau local, le résultat du RN aux élections législatives sera très scruté. Avec 10,52% à Sartrouville, le RN était distancé par les 34,94% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 5ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nupes (50,50% contre 49,50% pour le RN). Sophie Thevenet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Sartrouville : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quelle influence la population de Sartrouville exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,82% et une densité de population de 6210 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,8%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 17,22% et d'une population immigrée de 22,70% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Sartrouville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,59% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Sartrouville : quel était le niveau de participation aux précédentes élections législatives ? À Sartrouville, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera sans nul doute la participation. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 30 877 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 73,04% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 66,71% au deuxième tour, soit 20 624 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 45,14% au premier tour. Au deuxième tour, 44,34% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Les jeunes montrent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?