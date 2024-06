Résultat des législatives à Sassenage : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des électeurs de la Nupes à Sassenage ? La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 16,58% à Sassenage. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un total tournant autour des 33% sur place. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Sassenage, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 24,31% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,49% pour Yannick Jadot, 2,69% pour Fabien Roussel et 1,9% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement progressé à Sassenage en 5 ans Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de scores. Mais des pistes émergent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 10 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN termine pas loin des 30% voire plus à Sassenage ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,15% dans la moyenne nationale pour le RN à Sassenage le 9 juin Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Sassenage. Le mouvement glanait 33,15% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 16,58% et Valérie Hayer à 15,1%.

14:32 - Sassenage avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Sassenage avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,51%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 30,15% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,41% et 6,81% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 38,72% contre 61,28%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Sassenage Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Sassenage, récoltant 19,39% des voix sur place, contre 29,46% pour Emilie Chalas (Ensemble !). Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Emilie Chalas (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Sassenage A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Sassenage foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 11 660 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 763 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 3 352 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,22%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 543 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 43,82% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 666,82 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Sassenage incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Sassenage : la mobilisation des électeurs aux élections législatives L'observation des scrutins électoraux précédents permet de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Pendant les européennes de début juin, 40,15% des personnes en âge de participer à une élection à Sassenage avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 47,14% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,81% au premier tour et seulement 51,47% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.