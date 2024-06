Résultat des législatives à Sceaux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Sceaux, quels pourraient être les reports du score de gauche ? Une autre incertitude qui accompagne ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 20,44% à Sceaux. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 39% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (10,17%), de l'écologiste Marie Toussaint (8,97%) ou encore de Léon Deffontaine (1,4%). A l'occasion du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 22,76% des voix dans la localité.

18:42 - Quelle performance pour le RN lors des législatives à Sceaux ? Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de chiffres. Mais des éléments se dégagent… Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on constate une progression de 3 points à Sceaux. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 15 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi s'attendre à près de 10% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Sceaux fait exception lors des élections du 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Quoi que... C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Sceaux lors des dernières élections des eurodéputés, avec 24,65% des bulletins. La liste surclassait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 20,44% dans la ville. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 11,75%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Sceaux au premier tour de l'élection présidentielle L'élection suprême est incontestablement la référence pour juger une préférence politique locale. Chez les habitants de Sceaux, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 6,4%, la représentante du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 40,79% et 20,72% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 83,2% contre 16,8% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc Ensemble il y a deux ans Se retourner sur le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection du jour. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Sceaux, grattant 4,08% des voix sur place, contre 32,22% pour Maud Bregeon (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 35,59% contre 64,41% pour les vainqueurs. Maud Bregeon remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Sceaux : une analyse socio-démographique Quel impact aura la population de Sceaux sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,66% et une densité de population de 5376 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 49,57%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,12% et d'une population immigrée de 14,66% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 11,29% à Sceaux, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Législatives à Sceaux : état des lieuxde la participation Pour comprendre le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des élections européennes de début juin, 14 430 personnes en âge de voter à Sceaux s'étaient rendues aux urnes (soit 62,96%). La participation était de 60,13% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 59,67% au premier tour. Au second tour, 57,48% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Sceaux ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,2% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 79,38% au premier tour, c'est-à-dire 11 325 personnes.