Résultat des législatives à Schiltigheim : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel verdict pour à gauche au terme de ces législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait obtenu 18,21% à Schiltigheim pour ces élections continentales. Mais ce sont 48% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (20,64%), de l'écologiste Marie Toussaint (9,18%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,49%). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Schiltigheim, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 39,64% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (36,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,4% pour Yannick Jadot, 1,67% pour Fabien Roussel et 1,84% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 3 points à Schiltigheim Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on trouve une progression de 3 points à Schiltigheim. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts de sondages donnant plutôt à la formation une évolution de près de 15 points par rapport à la dernière élection législative. De quoi prédire près de 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - L'exception Schiltigheim lors des élections européennes 2024 Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi logique au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Lors des élections des députés européens 2024 en effet, la liste de Jordan Bardella enregistrait 19% des votes à Schiltigheim. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Manon Aubry qui arrivait en première place avec 20,64%.

14:32 - Schiltigheim avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 36,26% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 25,96%. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 15,03%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 71,46% devant Marine Le Pen (28,54%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Schiltigheim ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections législatives. Le RN ratait complètement la première marche à Schiltigheim en 2022, lors des élections des députés, avec 12,8% au premier tour, contre 39,64% pour Sébastien Mas (Nupes), Schiltigheim étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Bas-Rhin. Schiltigheim choisira d'ailleurs Sébastien Mas au second tour, finalement à la première place localement avec 55,53%.

11:02 - Dynamique électorale à Schiltigheim : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Schiltigheim regorge de diversité et d'activités. Avec ses 34 129 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 3 393 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 20,06% des résidents sont des enfants, et 18,49% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 5 652 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2162,13 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 17,85%, annonçant une situation économique mitigée. À Schiltigheim, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Les législatives à Schiltigheim (67300) sont lancées Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des précédentes élections ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 52,56% dans la commune de Schiltigheim. Le taux d'abstention était de 56,02% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,7% au premier tour et seulement 59,41% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.