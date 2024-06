Résultat des législatives à Senlis : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des voix de la Nupes à Senlis ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en attirer une partie. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 15,66% des suffrages dans la localité. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 10,32% à Senlis. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 20% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 10 points à Senlis Difficile d'y voir clair dans cette masse de données. Mais des éléments émergent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 10 points à Senlis entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 30% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Senlis le 9 juin Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui terminait en tête des élections européennes 2024 à Senlis, avec 30,23% des bulletins valides devant celle de Valérie Hayer avec 18,14%, suivie par la liste de François-Xavier Bellamy avec 13,2%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Senlis au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,94% contre 32,83% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,67% et 11,35% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 39,91% contre 60,09%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Senlis ? Lors des dernières législatives à Senlis, le RN se plaçait à la deuxième place, 18,81% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 28,70% pour Eric Woerth (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (59,41%). Eric Woerth s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Senlis : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives À Senlis, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,64% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (21,22%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 5 184 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,80% et d'une population immigrée de 10,11% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,9%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Senlis, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les législatives sont lancées à Senlis : scrutin en cours À Senlis (60300), l'un des critères déterminants de ces législatives 2024 sera indéniablement le taux de participation. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 10 588 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 73,58% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 73,91% au premier tour, ce qui représentait 7 826 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,72% au premier tour et seulement 45,94% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Senlis ? La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple susceptibles de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Senlis.