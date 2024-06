Résultat des législatives à Septèmes-les-Vallons : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des électeurs de la Nupes à Septèmes-les-Vallons ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est un saut dans le vide. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 6,57% à Septèmes-les-Vallons début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 32% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (16,44%), de l'EELV Marie Toussaint (2,76%) et enfin de Léon Deffontaine (8,95%). La manne semble importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Septèmes-les-Vallons, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 28,39% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à compléter enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt (25,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,96% pour Yannick Jadot, 6,32% pour Fabien Roussel et 1,01% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Les législatives à Septèmes-les-Vallons peuvent-elles vraiment échapper au Rassemblement national ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national vue des dernières élections au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national devrait s'élever à environ 44% à Septèmes-les-Vallons. Un verdict qui semble logique compte tenu des électeurs également grappillés par le parti sur place depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 7 points qui peut encore croître.

15:31 - Début juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Septèmes-les-Vallons Se pencher sur la dernière expérience électorale peut aussi sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes 2024 à Septèmes-les-Vallons. L'extrême droite a séduit 44,12% des votes, soit 1873 voix, devant Manon Aubry à 16,44% et Léon Deffontaines à 8,95%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Septèmes-les-Vallons C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait accumulé 31,52% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 25,69% et 15,99%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,55% contre 43,45%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera la clé du scrutin localement pour cette élection législative 2024. Le RN réalisait un excellent démarrage à Septèmes-les-Vallons au début des élections législatives 2022. C'est en effet Hervé Fabre-Aubrespy qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 36,59% dans la commune, qui faisait partie de la 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 60,82%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,18%.

11:02 - Septèmes-les-Vallons : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Septèmes-les-Vallons se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 11 734 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 903 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 3 268 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 19,36% des résidents sont des enfants, et 25,22% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Septèmes-les-Vallons abrite une communauté diversifiée, avec ses 431 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 14,28%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 416 € par an. Septèmes-les-Vallons incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Septèmes-les-Vallons : la mobilisation des citoyens aux législatives À Septèmes-les-Vallons (13240), le taux de participation constituera indiscutablement un facteur essentiel de ces législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 8 226 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 70,09% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 74,4% au premier tour, c'est-à-dire 6 120 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,24% au premier tour et seulement 38,54% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Septèmes-les-Vallons cette année ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des ménages sont en mesure de ramener les habitants de Septèmes-les-Vallons dans les bureaux de vote.